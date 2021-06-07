Частный детский сад, университет и общепит: где и у кого выявили COVID-19 в Калининграде

За последние сутки в нашей области зарегистрировали 68 случаев коронавирусной инфекции. Как уточняет региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 24 неработающих;

- 12 пенсионеров;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 работников промышленных предприятий;

- 5 студентов БФУ имени Канта;

- 4 учащихся (гимназия № 1, школа № 5 в Калининграде, школа № 1 в Гвардейске, школа в в Зеленоградске);

- 3 медицинских работника;

- 2 ребенка в возрасте до двух лет;

- воспитанник детского сада «Альбертина»;

- работник образования;

- сотрудник предприятия торговли и общественного питания;

- сотрудник транспортного предприятия;

- работник предприятия пищевой промышленности.

У 53 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 5 диагностирована пневмония, 10 человек переносят заболевание без симптомов.