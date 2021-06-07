Руководители спортивных учреждений Калининграда не указали в своих декларациях автомобили и счета

Прокуратура Калининградской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в учреждениях, подведомственных региональному министерству спорта. Как сообщает пресс-служба, руководители некоторых учреждений сдали отчеты о доходах и имуществе за 2018 и 2019 годы с нарушениями.

- Были неверно указаны размеры полученных доходов, не представлены сведения о наличии счетов, транспортных средств, об участии супругов в хозяйственной деятельности юридических лиц, - рассказали в прокуратуре.

В адрес министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко внесено представление, которое уже удовлетворено. Четверых руководителей подведомственных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности.