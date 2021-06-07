В Калининградской области появится экскурсионный тур «Императорский маршрут»

Калининградская область стала 21-м регионом, присоединившимся к национальному туристическому проекту «Императорский маршрут». Федеральный проект охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом.

В нашей области трехдневный экскурсионный тур посвящен пребыванию в северной части Восточной Пруссии царя и первого императора России Петра Великого, императора России Александра I, а также членов Императорского Дома Романовых в начале XX века (период Первой мировой войны). В маршрут вошли Калининград, Балтийск, Советск, Черняховск и Гусев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соглашение о включении нашего региона в проект «Императорский маршрут» подписали руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации Зарина Догузова, губернатор Антон Алиханов и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.