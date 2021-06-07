Калининградец избил кочергой сожительницу, заставшую его в чужой постели

Ранним июньским утром 32-летняя жительница одного из поселков Гусевского городского округа проснулась и не обнаружила рядом с собой 35-летнего сожителя. Сметливая дама припомнила, что благоверный в последнее время что-то слишком уж заглядывался на смазливую соседку. И отправилась по известному адресу.

Предчувствия ее не обманули - гражданский муж отыскался в постели разлучницы. Высказав сожителю все, что она о нем думает, крутая нравом сельчанка (ранее она была неоднократно судима) вознамерилась подкрепить свои слова действием и схватилась за стоявшую рядом кочергу. Однако изменщик (тоже с богатым уголовным прошлым) проявил завидную сноровку: стремительно выскочил из-под одеяла, обезоружил благоверную и той же кочергой несколько раз огрел ее по голове и телу, пригрозив лишить жизни вообще.

Оскорбленной во всех отношениях женщине пришлось поступиться некоторыми принципами и отправиться в полицию - писать заявление по поводу случившегося. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Свою вину мужчина уже признал.