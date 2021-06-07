Эксперт БФУ объяснила, почему начало лета в Калининграде не будет жарким

Температура в Калининграде вплотную подобралась к отметке +25 градусов, но, похоже, серьезной жары в первой половине лета ждать не стоит. Такое мнение высказала к.г.н., главный специалист Центра научно-технической информации БФУ имени Канта Дара Гаева.

- По долгосрочным прогнозам, температуры воздуха Северного полушария летом 2021 года у земной поверхности будут выше средних многолетних, - отмечает Дара Гаева. - В Калининградской области в первый летний месяц средняя месячная температура воздуха окажется близкой к норме. Дневные температуры воздуха будут достигать отметки +20 и чуть выше лишь в отдельные дни. Экстремально высоких температур воздуха в июне ожидать не стоит. В июле средняя месячная температура воздуха с большой вероятностью несколько превысит среднюю многолетнюю норму.

По словам специалиста, зима и весна в этом году в регионе оказались одними из самых прохладных за последнее десятилетние. Это связано в том числе с глобальными климатическими процессами и явлениями. Одно из таких под названием «Ла-Нинья» в 2020-м и начале 2021-го привело к эффекту временного похолодания. Этот климатический феномен связан с подъемом холодных глубинных океанических вод и в результате общим снижением средней глобальной температуры воздуха.