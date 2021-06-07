В мэрии Калининграда сообщили, в каком из городских озер сейчас самая теплая вода

, Фото: Виктор Гусейнов

На минувших выходных на городских озерах Калининграда насчитали 615 отдыхающих. Такую цифру мэрия приводит на своих страницах в соцсетях.

Кроме того, стали известны результаты замеров температуры воды. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, картина на выходных была такая:

- Озеро Пелавское - 230 человек (температура воды +18 градусов);

- Голубые озера - 215 отдыхающих (температура воды + 18 градусов);

- Шенфлиз - 120 горожан (температура воды +20 градусов);

- Карповское - 50 калининградцев (температура воды + 19 градусов).