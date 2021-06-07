Где в Калининградской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 68 случаев коронавирусной инфекции. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, новых инфицированных выявили в 7 муниципалитетах.

География новых случаев выглядит так:

Калининград - 45,

Гвардейский городской округ - 8,

Гурьевский городской округ - 6,

Багратионовский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 1.

По суммарному числу заразившихся за все время пандемии лидирует Калининград. В городе зафиксировали 20 016 случаев - 58,9% всех инфицированных в области.