Новобранцам Балтфлота показали допрос фашистами советского солдата

В Калининградской области состоялись занятия по военно-политической подготовке теоретической и практической направленности с новобранцами соединений и частей армейского корпуса Балтийского флота. Военнослужащим демонстрировали фильмы, исторические документы и фотографии, благодаря которым можно было узнать о богатой и славной боевой истории воинских частей, где парням предстоит служить ближайший год.

- Также новобранцы посетили музей одной из воинских частей, где им были продемонстрированы множество экспонатов времен Великой Отечественной войны, а также уникальная экспозиция восковых фигур, изображающая сцену допроса советского солдата фашистами, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.