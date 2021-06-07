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Происшествия7 июня 2021 19:45

За 8 тысяч рублей калининградцу грозят 6 лет «зоны»

С чужой кредиткой парень отправился в ближайший магазин
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Найдя на улице чужую банковскую карту, 23-летний житель Гвардейска поспешил не в полицию, чтобы попытаться найти законного обладателя кредитки, а в магазин на улице Победы, где затарился на сумму свыше 8 тысяч рублей. После чего поспешил выбросить опустошенную карточку, которая принадлежала 69-летней пенсионерке.

Все это установили сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гвардейский», которые задержали вора. Теперь, согласно санкциям части 3 статьи 158 УК РФ, по признакам которой возбуждено уголовное дело, парню грозит лишение свободы на срок до 6 лет.