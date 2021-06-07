На калининградскую мелиорацию за год потратят больше полумиллиарда рублей

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства правительства Калининградской области, на восстановление мелиоративной сети и проведение противопаводковых мероприятий в этом году из средств регионального и федерального бюджетов предусмотрено 592 миллиона рублей.

Часть этой суммы будет взята из региональной казны - 104 миллиона рублей пойдет на субсидирование затрат сельхозпроизводителей. Планируется выполнить ремонт 600 километров закрытого дренажа и мелиоративных каналов. Кроме того, государственным бюджетным учреждением «Калининградмелиорация» за счет средств облбюджета в размере 102 миллионов рублей планируется отремонтировать 119 км мелиоративных каналов, обеспечить содержание и эксплуатацию 10 осушительных насосных станций и 5 водозащитных дамб.

Из федерального бюджета Управлению «Калининградмелиоводхоз» направят 333,4 миллиона рублей на реконструкцию 9 насосных станций федеральной собственности, противопаводковые мероприятия на межхозяйственных каналах и водоприемниках протяженностью 170 км, а также на 4 дамбах и 6 осушительных насосных станциях.