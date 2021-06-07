В окна домов на Буткова и Баграмяна вставят особые стеклопакеты

В рамках работ по строительству автодорожного моста через Преголю с целью снижения транспортного шума предусмотрена установка шумозащитных экранов длиной 251 м и 144 м для защиты зон рекреации парка. А в многоквартирных домах по улицам Баграмяна и Буткова, в кабинетах поликлиники предусмотрена замена окон на шумозащитные с вентиляционными клапанами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Всего шумозащитному остеклению подлежит более десятка зданий. Подчеркивается, что монтаж оборудования будет осуществляться только с личного согласия собственников жилья.

- Данная мера, предназначенная для создания более комфортных условий для жителей, чьи окна выходят на магистраль с интенсивным движением, бесплатна для населения, - добавили в мэрии города. - В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года такое оконное обновление уже пережили дома, выходящие лицевыми фасадами на Вторую эстакаду и часть улицы 9 Апреля.