Калининградца во второй раз поймали на воровстве элитного алкоголя

Работники магазина самообслуживания на улице Уральской в Калининграде вовремя засекли злоумышленника, который попытался скрыться с неоплаченным товаром.

Войдя в торговый зал, мужчина прямиком направился в винно-водочный отдел и взял с полки бутылку дорогущего алкоголя. Но, прежде чем направиться обратно, запихал ее под куртку. И кабы не бдительность службы контроля, предприятие неизбежно оказалось бы в убытке. А так нажали «тревожную кнопку» - и в магазине мгновенно появился экипаж вневедомственной охраны, который принял сигнал бедствия, находясь на маршруте патрулирования.

Задержанного вора проверили по базе данных. И выяснилось, что ранее он уже привлекался к установленной законом ответственности за аналогичное преступление. Так что, возможно, на этот раз наказание окажется более суровым.

Третий будет?