Цены на жилье в Калининградской области могут снизиться. Лет через 10

Чтобы в полной мере удовлетворить запросы жителей Калининградской области, строительство жилплощади необходимо увеличить еще минимум на треть. Об этом радио «Business FM Калининград» заявил генеральный директор компании «Калининградстройинвест» Павел Макаров. По его словам, на это может уйти около 10 лет.

- Насыщение рынка (жилья. - Ред.), на мой взгляд, произойдет, когда на одного человека будет порядка 40 метров, - пояснил Макаров.

Опираясь на польский опыт 2010 года, эксперт считает, что по достижении указанного показателя цены на недвижимость могут начать снижаться. Но это вовсе не означает прекращение дальнейшего жилищного строительства.

Стоит также добавить, что, по мнению специалистов, намного большее влияние на стоимость недвижимости оказывают монетарная политика государства и инфляция.