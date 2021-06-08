В Польше бережно сняли с арки железнодорожного моста уснувшего там мужчину

Подлинное человеколюбие проявили польские пожарные и спасатели после того, как на вершине железнодорожного моста имени Эрнеста Малиновского в городе Торунь был замечен спящий мужчина.

Для чего поляк залез на элемент, соединяющий стальные арочные пролеты инженерного сооружения, наверное, даже сам он толком не знает. Но, как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, движение по железной дороге Познань - Ольштын было немедленно приостановлено, а к месту происшествия направлены пожарные. Кроме того, из города Быдгощ вызвали спасателей-высотников.

В ожидании прибытия специалистов торуньские пожарные с использованием альпинистского снаряжения сами поднялись на вершину пролета, добрались до спящего и бдительно следили за ним, поскольку тот мог внезапно проснуться, испугаться и полететь вниз. Сняли его при помощи специальных приспособлений для эвакуации людей с высоты - спасательная операция продолжалась три часа.

Доставленного на землю мужчину передали полицейским, которые займутся расследованием происшествия.