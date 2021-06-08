Калининградец пытался сдать в ломбард автомобиль

Началось все с заявления в полицию Зеленоградского района о краже автомобиля от 65-летней местной жительницы. Причем, как вскоре выяснилось, «Фольксвагеном-Джетта» тайком завладел ее собственный сын.

- Неоднократно судимый за кражу, нарушение правил дорожного движения и угрозы убийством 38-летний мужчина был с родителями в ссоре и не мог попросить денег взаймы, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России. - Тогда он дождался, пока они были заняты в огороде, проник в дом, забрал ключи от машины и уехал на ней в Калининград.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого на улице Ломоносова. Оказалось, уголовник все это время объезжал городские ломбарды, пытаясь заложить краденую иномарку, но безуспешно.