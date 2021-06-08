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Происшествия8 июня 2021 11:53

В поселке Куликово в море тонул мужчина

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в понедельник, 7 июня, около 10 часов утра. Как сообщают в службе 112, в Центр обработки вызовов в тот день поступило сразу несколько обращений о тонущем человеке.

По словам очевидцев, в поселке Куликово Зеленоградского района тонул человек, его уносило в море.

Мужчина находился примерно в 500 метрах от берега.

«На происшествие оперативно были назначены все необходимые службы. Спустя некоторое время пострадавшему удалось самостоятельно выбраться на берег, помощь спасателей не потребовалась», - отметили в системе 112.