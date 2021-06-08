В Калининградской области полностью вакцинировались от коронавируса около 10% населения

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По свежим данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Калининградской области привились от коронавируса 125 287 человек, из них двукратно - 100 040. Всего с начала прививочной кампании в регион поступили 145 177 комплектов доз вакцины.

Напомним, что для создания коллективного иммунитета, по расчетам эпидемиологов, привитыми должны быть более 60% населения.

- Из миллиона жителей области порядка 200 тысяч - дети. Вот из 800 тысяч взрослого населения нам нужно привить 60% (480 тысяч человек. - Ред.), - объясняла в январе в эфире радио «Комсомольская правда» глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура. - Мы надеемся, что этот результат получим к осени.