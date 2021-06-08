Кишит бактериями: в Калининградской области запретили купаться еще в одном водоеме

Река Тыльжа в Советске попала под запрет по результатам проб воды, отобранных областным Центром гигиены и эпидемиологии 26 мая в районе городского пляжа. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в воде почти в 6 раз превышено количество термотолерантных колиформных бактерий и почти в 1,2 раза - количество общих колиформных бактерий. Почва на пляже оказалась в еще более ужасном состоянии. Количество бактерий группы кишечной палочки здесь больше нормы в 10 раз.

Администрация Советского городского округа получила от Роспотребнадзора распоряжение объявить предостережение. Властям также предложили принять меры по запрету купания на реке Тыльжа в районе городского пляжа.