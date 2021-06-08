Спортсмен из Калининграда выиграл Большую московскую регату

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Юбилейные международные соревнования прошли на гребном канале «Москва» в Крылатском, собрав более 400 представителей 27 субъектов России и шести других стран.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, две медали завоевал победитель первенства Европы прошлого года Александр Ковальский. Наш земляк отличился как лично, так и в составе сборного мужского экипажа парной лодки-четверки.

Калининградец одержал убедительную победу в соревновании мужских лодок-одиночек. Пройдя отбор в финальную шестерку из 25 претендентов, калининградский гребец преодолел решающие 2 тысячи метров за 7 минут 13,726 секунды.

В соперничестве парных лодок-четверок вместе с Алексеем Архангельским, Антоном Васиным и Егором Грачевым из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода они финишировали третьими из шести.

Теперь Александр, как и другой победитель прошлогоднего Евро из Калининградской области Владислав Ратушнюк, примет участие в тренировочном сборе на базе гребных видов спорта в столице Татарстана.