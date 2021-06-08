Пятеро калининградцев попались на фишинговые сайты

Опасность покупок товаров через интернет растет прямо пропорционально популярности данной услуги. Пятеро жителей Калининграда убедились в этом на личном опыте.

- Они попались на так называемые «фишинговые» сайты, которые маскируются под страницы известных авиакомпаний, торговых сетей и банков, - объяснили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Обычно двойники полностью копируют дизайн сайтов, а адрес отличается всего лишь на одну букву. Например, чтобы жертва не заметила обман, буква «I» может быть заменена на цифру «1» либо добавлена лишняя точка или черточка. Делается это с целью заставить ничего не подозревающего клиента ввести реквизиты своей банковской карты в форму для оплаты. Завладев конфиденциальной информацией, злоумышленники списывают деньги со счета потерпевшего.

Именно так 43-летняя горожанка потеряла 34,5 тысячи рублей на покупке авиабилетов, пытавшийся приобрести айфон 42-летний мужчина - 45 тысяч рублей, 36-летний калининградец отдал 133 тысячи рублей за так и не полученную видеокарту, а еще двое наших земляков в возрасте 32 и 48 лет перепутали сайты банков с их копиями, после чего недосчитались 200 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Полиция разыскивает злоумышленников и рекомендует калининградцам внимательно относиться к интернет-шопингу. Всегда проверяйте адреса сайтов в адресной строке браузера и не верьте яркой рекламе, обещающей крупные скидки и предлагающей пройти по ссылкам. Берегите реквизиты своих банковских карт и пароли от личных кабинетов.