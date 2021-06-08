Медики, пенсионеры и работники транспорта: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в нашей области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального оперативного штаба, среди заболевших:
- 16 неработающих;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 10 пенсионеров;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 сотрудников транспортных предприятий;
- 4 студента (БФУ имени Канта, КГТУ);
- 3 работника промышленных предприятий;
- 2 сотрудника предприятий сферы обслуживания;
- 2 медицинских работника;
- сотрудник учреждения культуры;
- работник образования;
- работник предприятия пищевой промышленности.
У 51 человека болезнь протекает в форме ОРВИ , у трех диагностирована пневмония, 11 заразившихся переносят ковид без симптомов.