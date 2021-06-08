Медики, пенсионеры и работники транспорта: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в нашей области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального оперативного штаба, среди заболевших:

- 16 неработающих;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 10 пенсионеров;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 сотрудников транспортных предприятий;

- 4 студента (БФУ имени Канта, КГТУ);

- 3 работника промышленных предприятий;

- 2 сотрудника предприятий сферы обслуживания;

- 2 медицинских работника;

- сотрудник учреждения культуры;

- работник образования;

- работник предприятия пищевой промышленности.

У 51 человека болезнь протекает в форме ОРВИ , у трех диагностирована пневмония, 11 заразившихся переносят ковид без симптомов.