В Калининград привезут письмо Иммануила Канта 1790 года

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде готовятся к открытию выставки из собрания столичного Государственного исторического музея. Мероприятие приурочено к 150-летию музея, к нам везут лучшие памятники из всех его фондовых коллекций, большое число мемориальных реликвий.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе историко-художественного музея, специально для выставки в Калининграде экспозиционный ряд дополнен реликвиями, связанными с историей региона.

В частности, посетители увидят автограф Иммануила Канта.

- В Калининград привезут письмо Иммануила Канта немецкому философу Иоганну Готфриду Карлу Христиану Кизеветтеру. Писал он ему по поводу научных занятий. Письмо датировано 25 марта 1790 года, было отправлено из Кёнигсберга, - рассказали в пресс-службе.

Интересно, что Кизеветтер учился в университете Галле, но, узнав о философии Канта, добился в 1788-м перевода в Кёнигсберг. Около года слушал лекции Канта и был к нему очень близок, признаваясь в письмах, что нашел в великом философе второго отца.

В октябре 1789 года он переехал в Берлин, где учил детей короля Фридриха Вильгельма II. Пути Кизеветтера и Канта разошлись после того, как в 1791 году вышла книга Кизеветтера «Основы чистой общей логики, изложенной с кантианских позиций», которую Кант расценил как плагиат.

Выставка «Реликвии и шедевры Государственного исторического музея» откроется 11 июня и проработает до 3 октября.