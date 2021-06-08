Ермак рассказал, где в Калининграде могут построить новый аквапарк

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Аквапарк может появиться недалеко от торгового центра «Балтия-молл» на выезде из Калининграда. Об этом во время прямого эфира в группе ВКонтакте рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Аквапарк - это сложный проект с точки зрения бизнеса. Сейчас, насколько я знаю, один из инвесторов рассматривает территорию недалеко от «Балтии-молл», но это только прикидки, проектная идея, - уточнил министр.

По словам Андрея Ермака, внутренний рынок области не позволяет вывести крупный аквапарк на высокую рентабельность. Подтолкнуть инвесторов должен туристический бум, благодаря которому такой дорогостоящий объект имеет шансы окупиться и приносить прибыль.

- Я уверен, что рано или поздно в Калининграде аквапарк появится, и туристический поток нам в этом поможет, - сказал министр.