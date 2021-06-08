Елена Дятлова призвала калининградцев объявить торговцам-нелегалам бойкот

Нелегальные торговцы на улице Черняховского Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 8 июня, глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания в мэрии города в очередной раз сообщила, что сотрудники комитета муниципального контроля ежедневно выходят на улицы, чтобы бороться с нелегальными торговцами, но эффект эти рейды имеют небольшой.

- Если мне не изменяет память, более 600 протоколов составлено по несанкционированной торговле с начала этого года. Время на оформление одного протокола - 30-40 минут. Можем ли мы быть во всех местах города? Ответ - нет, - заявила Дятлова.

Далее она обратилась к калининградцам с призывом:

- Я не знаю лучшего способа, чем отказ жителей города от покупки не важно чего (рыбы, овощей, фруктов) в этих несанкционированных торговых объектах, - продолжила глава администрации. - Сколь угодно можно решать этот вопрос административным путем. Если калининградцам нравится их наличие, то они выбирают рублем. А если не нравится, если мы против того, чтобы это было на улицах, мы должны просто проходить мимо. Если каждый пройдет мимо, мы сможем быстрее бороться с этим явлением. Лучше, чем экономический рычаг, не бывает ничего, - добавила она.