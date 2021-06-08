Елена Дятлова рассказала, где будет построен новый выезд с Северной горы

Во вторник, 8 июня, главу администрации Калининграда Елену Дятлову после оперативного совещания в мэрии города журналисты спросили, где именно пойдет новая дорога с Северной горы, анонсированная Антоном Алихановым на презентации застройки Центральной площади.

- Северная гора сегодня имеет два выезда: один - через 3-ю Большую Окружную на улицу Горького, а второй - на улицу Невского через улицу Колхозную, которую мы сейчас ремонтируем, - издалека начала Дятлова. - Сегодня правительство Калининградской области тратит большие денежные средства, чтобы сделать Северный обход высокоскоростным и удобным для отведения транспортных потоков из центра. Как только Северный обход подойдет к тому микрорайону, начнется реконструкция въезда. Самый прямой выход на Северный обход у нас в районе «Робинзона».

По словам Дятловой, это решение разгрузит и микрорайон, и отчасти центр города.