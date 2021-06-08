Специалисты мэрии и правительства не нашли источника фекального загрязнения у СНТ «Мечта»

Пляж в СНТ "Мечта" Фото: Иван МАРКОВ

1 июня появилась новость о том, что Роспотребнадзор обнаружил фекальное загрязнение в карьере рядом с СНТ «Мечта» и не рекомендовал купаться в водоеме. Во вторник, 8 июня, глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания в мэрии города подробно рассказала, как проходили поиски источника загрязнения. Как оказалось, прошла настоящая спецоперация.

- Как только мы получили отрицательное заключение Роспотребнадзора, я попросила Ступина Олега Андреевича на следующий день провести большое совещание и возглавить объединенные силы министерства экологии и природных ресурсов и администрации для поисков источника данного загрязнения, - рассказала Дятлова. - Все это время специалисты мэрии и правительства обследовали береговую линию как со стороны суши, так и на лодках - они прошлись вдоль всего берега. Несанкционированных водовыпусков они не обнаружили.

Далее глава администрации сообщила, что утром 8 июня специалисты вызвали Роспотребнадзор для повторного забора воды.

- Посмотрим, какие результаты будут, но это не совсем быстрый процесс, потому что там есть свои технологические операции. Должны вызреть эти микробы, я в этом небольшой профессионал. Пока мне сложно сказать, что это было. Может быть, какая-то машина, вместо того чтобы везти [фекалии] в «Водоканал», сделала выброс в карьер. Но не буду строить гипотез, - добавила она.