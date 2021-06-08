Дятлова рассказала, как власти справились с замором рыбы на Нижнем озере

Мертвая рыба в Нижнем озере Фото: Александр КАТЕРУША

Во вторник 8 июня глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания в мэрии города рассказала, как власти справились с мором рыбы на Нижнем озере.

- У нас были проблемы на Нижнем пруду, - начала Дятлова. - Чтобы уменьшить концентрацию выбросов в воде, нами было принято решение открыть обводной канал между Верхним и Нижним озером и каскады. В настоящий момент обводной канал закрыт, но каскад еще функционирует. С его помощью происходит естественная аэрация: когда вода падает с высоты, она обогащается кислородом.

По словам Дятловой, каскад будет открыт до тех пор, пока не упадет уровень воды в Верхнем озере.

- При визуальном осмотре погибшей рыбы мы сейчас не нашли. Мы ждем повторного забора проб воды, - добавила Дятлова.