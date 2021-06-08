10 июня жители Калининграда увидят солнечное затмение

. Фото: Виктор Гусейнов

В четверг, 10 июня 2021 года, произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Полюбоваться зрелищем можно будет с территории нескольких стран, включая Россию.

- В Калининграде максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 11:54 по местному времени, - сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - По данным метеорологических моделей, погода будет преимущественно ясной или малооблачной, то есть условия для наблюдений вполне благоприятны.

В нашем городе затмение будет частичным - Луна перекроет 26% солнечного диска. Очень важно при наблюдении соблюдать правила безопасности. Если смотреть на светило невооруженным глазом, можно повредить сетчатку.