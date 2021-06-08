В Калининградской области проведут два новых музыкальных фестиваля

Лето 2021 в Калининграде будет насыщенным. Помимо традиционных и любимых мероприятий вроде «Голосящего КиВиНа» в Светлогорске (16-17 июля) и «Калининград Сити Джаз» на острове Канта (30 июля - 1 августа) в этом году проведут несколько новых. Это, например, международный фестиваль игровой индустрии PlayPort Fest в Калининграде на «Вагонке» (19-20 июня) и фестиваль классической музыки «Симфония ветра» в Светлогорске (2-4 июля в «Янтарь холле»).

Как рассказал министр по культуре и туризму региона, этот музыкальный фестиваль пройдет впервые.

- Посмотрим, насколько фестиваль будет успешен. Он ориентирован на классическую музыку, академическое искусство. Это будет, мне кажется, интересный и необычный фестиваль. Тем более, в самом начале июля у нас, как ни странно, не было какого-то крупного события, - сказал министр.

Рассказал он и про первый летний музыкальный фестиваль «Кантата». Его проведут сразу на нескольких площадках.

- Будут организованы концертные площадки на руинах замка Бранденбург, замка Гердауэн. Часть мероприятий будет проходить в Кафедральном соборе, часть – в «Янтарь холле». Организаторы обещают нам полный состав государственного симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева, хор Конторовича, другие коллективы, - сказал Андрей Ермак.