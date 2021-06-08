На маяке в поселке Заливино зажгли свет

Маяк намерены восстановить полностью. Фото: Музей мирового океана

В поселке Заливино Полесского района продолжают восстанавливать новый объект Музея Мирового океана – старинный маяк. Как рассказали в пресс-службе музея, во вторник, 8 июня, на маячной башне после перерыва в несколько десятилетий вновь зажгли свет. Примечательно, что именно сегодня отмечали День маячной службы.

Маяк в Заливино многие годы до и после 1945 года озарял светом Куршский залив, однако потом был заброшен и не использовался. Музей Мирового океана по согласованию с Министерством культуры РФ в августе 2020 года принял маяк под свое крыло. В конце 2020 года по инициативе губернатора Калининградской области стартовал сбор средств в рамках акции «Вернем жизнь маяку».

- За семь месяцев было собрано 2 млн. 700 тыс. рублей, что позволило выполнить внушительный перечень работ. Также в рамках программы за счет частного целевого пожертвования удалось передать музею домик смотрителя маяка, - сообщили в музее.