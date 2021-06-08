Еще трое жителей Калининградской области стали жертвами телефонных мошенников

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Калининградской области. Так, 37-летняя жительница Гурьевского района, поверив «сотруднику банка», перевела 400 тысяч рублей на «безопасный счет».

Кроме того, как сообщает пресс-служба УМВД, мошенники, следуя отлаженной схеме, обманули пенсионерку из Калининграда. 68-летняя женщина отправила аферистам более 2 миллионов рублей.

А 42-летний житель Гусева перевел злоумышленникам 1,2 млн рублей.

По факту мошенничества полиция проводит проверку.

Полиция предупреждает – если вам позвонили и представились сотрудником банка, немедленно кладите трубку и расскажите о звонках во время личного посещения банка.