Волонтеры из Калининграда встретились с Владимиром Путиным

Калининградские «серебряные волонтеры» пообщались с Владимиром Путиным по видеосвязи.
Фото: kremlin.ru
Калининградские «серебряные волонтеры» во вторник, 8 июня, встретились с Владимиром Путиным. Президент в режиме видеоконференции пообщался с представителями социальных организаций страны.
Встреча была приурочена ко Дню социального работника.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, представители организации «Волонтеры серебряного возраста» из Калининграда первыми вышли на видеосвязь.
Руководитель организации, Денис Бельский, рассказал, что более двух тысяч «серебряных» волонтеров участвуют в работе.
По его словам, проект позволяет не только поддержать работу некоммерческих организаций, центров «серебряного» волонтерства, но и дает уникальную возможность людям старшего возраста получить средства на реализацию своих общественных проектов и найти применение своим талантам.
В завершении разговора Президент Российской Федерации поблагодарил волонтеров за их очень важную работу.