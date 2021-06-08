Волонтеры из Калининграда встретились с Владимиром Путиным

Калининградские «серебряные волонтеры» пообщались с Владимиром Путиным по видеосвязи. Фото: kremlin.ru

Калининградские «серебряные волонтеры» во вторник, 8 июня, встретились с Владимиром Путиным. Президент в режиме видеоконференции пообщался с представителями социальных организаций страны.

Встреча была приурочена ко Дню социального работника.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, представители организации «Волонтеры серебряного возраста» из Калининграда первыми вышли на видеосвязь.

Руководитель организации, Денис Бельский, рассказал, что более двух тысяч «серебряных» волонтеров участвуют в работе.

По его словам, проект позволяет не только поддержать работу некоммерческих организаций, центров «серебряного» волонтерства, но и дает уникальную возможность людям старшего возраста получить средства на реализацию своих общественных проектов и найти применение своим талантам.

В завершении разговора Президент Российской Федерации поблагодарил волонтеров за их очень важную работу.