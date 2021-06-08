В Калининграде больше 171 млн рублей потратят на подготовку к отопительному сезону

. Фото: Александр КАТЕРУША

Предприятие «Калининградтеплосеть» готовят к отопительному сезону 2021-22. По плану предусмотрен капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, и иные виды работ на сумму более 171 миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник, 8 июня, на оперативном совещании в мэрии.

Как рассказал председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов, необходимо подготовить 67 источников теплоснабжения, в том числе: 8 районных тепловых станций, 17 источников на газообразном топливе, 2 источника на жидком топливе мазуте, 1 источник на дизельном топливе, 39 источников на твердом топливе, в том числе 15 встроенных.

«Необходимо подготовить 702,44 км тепловых сетей, в том числе переложить 3,14 км сетей на общую сумму 115,9 млн руб», - сообщили в мэрии.

По данным администрации, на отопительный период 2021-2022 гг. запас топлива обеспечен.