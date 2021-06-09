В среду назначены дополнительные электрички в Светлогорск и Зеленоградск

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области стоит теплая погода. Прогнозируется увеличение потока пассажиров – народ поедет к морю. Поэтому в среду, 9 июня, назначены дополнительные поезда.

Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги, в расписании появятся следующие электрички:

- из Калининграда в Светлогорск в 10.20 и 14.17;

- из Светлогорска в Калининград в 11.30 и 15.58;

- из Калининграда в Зеленоградск в 9.00 (следует до станции Зеленоградск Новый) и 14.04 (следует до остановочного пункта Приморье);

- из Зеленоградска в Калининград в 10.13 (со станции Зеленоградск Новый) и 15.16 (с о. п. Приморье).

Планируйте сою поездку на море заранее!