В Калининграде у собора Христа Спасителя вырубят 11 деревьев

В 2018 году деревья у собора Христа Спасителя очень сильно обрезали. В 2021 году выяснилось, что 11 из них совершенно сухие. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в среду, 9 июня, с раннего утра на территории собора Христа Спасителя рабочие будут рубить деревья.

Как сообщает пресс-служба администрации города, речь идет об уже погибших деревьях.

«К сожалению 11 деревьев уже совершенно сухие, представляют опасность для людей, поэтому их придется убрать, разрешительный документ Калининградская епархия получила», - сообщают в мэрии.

Отмечается, что епархия намерена высадить на этом месте новые деревья – буки.

Напомним, в 2018 году деревья у собора Христа Спасителя очень сильно обрезали.