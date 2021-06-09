В Светлогорске ночью из горящего дома эвакуировали жильцов

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Светлогорске пожар случился в ночь на среду, 9 июня. На часах было 03:30, когда поступило сообщение о задымлении кровли жилого пятиэтажного дома № 28 на улице Пионерской.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, пожарные оперативно прибыли на место.

Был объявлен ранг пожара 1 БИС. На месте принято решение об эвакуации жильцов дома.

Обошлось без пострадавших.

Как сообщает прокуратура, в Светлогорске организована проверка после ночного пожара. Местная администрация организовала пункт временного размещения для погорельцев.