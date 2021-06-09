Названа средняя зарплата военнослужащих в Калининградской области

Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для военнослужащих, в Калининградской области составляет почти 43 000 рублей. При этом по стране в целом – 41 632 рубля. Такие данные приводят аналитики hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы, которые проанализировали около 8 тысяч вакансии для военнослужащих по контракту.

«Наиболее высокие зарплатные предложения встречаются в целом по стране в вакансиях вахтенного матроса (50 000–150 000 рублей), музыканта-военнослужащего (50 000–125 000 рублей), машиниста (49 000–125 000 рублей), тракториста-бульдозериста (40 000–125 000 рублей) и водителя-слесаря (40 000–125 000 рублей)», - отметили аналитики.

Отмечается, что будущим работникам в вакансиях в Калининградской области работодатели обещают решение жилищного вопроса: предоставление служебного жилья либо компенсацию найма жилья, а также возможность приобретения квартиры уже через 6 лет за счет средств федерального бюджета.

Вакантные воинские должности в Калининградской области на данный момент есть в Балтийске, Калининграде, Светлогорске, Черняховске и Гвардейске.