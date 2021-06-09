В школе Светлогорска открыли пункт временного размещения для жильцов, пострадавших при ночном пожаре

В Светлогорске выясняют причину ночного пожара – горел жилой дом 1969 года постройки на улице Пионерской, пламя охватило 800 квадратных метров крыши.

Тем временем власти провели оперативное совещание комиссии по ЧС.

«Нуждающиеся люди размещены в пункте временного размещения в школе №1 Светлогорска. В пункте можно получить горячее питание и помощь психолога», - отметили в администрации.

Рассматривается вопрос по проведению восстановительных работ в доме.

В результате пожара жертв нет.

По всем вопросам обращайтесь по горячей линии ЕДДС: 8 (40153) 2-05-18.