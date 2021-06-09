У прибывших в калининградский санаторий детей с Чукотки выявили коронавирус

Вообще-то 20 детей с далекой Чукотки приехали в санаторий «Отрадное» отдыхать. Но вместо этого теперь вынуждены сидеть в изоляции - у нескольких ребятишек обнаружили коронавирус.

По информации департамента здравоохранения Чукотки, школьников в возрасте от 7 до 14 лет из села Рыркайпий перед поездкой, как положено, протестировали на COVID-19. У 4 детей результат оказался положительным, медики взяли мазки для ПЦР-теста и… отправили всю группу на противоположный конец страны, даже не дождавшись результатов анализа. Они (то есть результаты) догнали юных отдыхающих уже по прибытии на место: как и можно было предполагать, результат оказался положительным.

Информагентство «Росбалт» сообщает, что инфицированных изолировали от остальных школьников, которые остаются под наблюдением врачей. Ну а на Чукотке тем временем возбудили дело об административном нарушении, проводят расследование… Вот только все это уже вряд ли повлияет на безнадежно испорченный отдых детей.