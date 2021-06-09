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Общество9 июня 2021 12:13

Алиханов: Улица Фрунзе не станет хайвеем

На месте бывших трамвайных путей появятся пешеходные и веломаршруты
Кирилл Алексеев
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Во время обсуждения планов по дорожному строительству в Калининграде, которое прошло в БФУ имени Канта, чиновники рассказали о том, что ждет улицу Фрунзе.

По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, планировалось превратить улицу Фрунзе в бульвар, открыв еще несколько полос для движения автомобилей. Но от этих планов было решено отказаться.

- Первоначально по улице Фрунзе мы хотели на месте трамвайных путей обустроить еще полосу, сделать улицу четырехполосной. Но мы отказались от этой концепции. Улица Фрунзе должна оставаться пешеходной, а на месте бывших трамвайных путей должны быть пешеходные и веломаршруты.

Подтвердил такие планы и губернатор Антон Алиханов.

- Мы не собираемся улицу Фрунзе превращать в хайвей, - сказал глава области.