Алиханов: Улица Фрунзе не станет хайвеем

Во время обсуждения планов по дорожному строительству в Калининграде, которое прошло в БФУ имени Канта, чиновники рассказали о том, что ждет улицу Фрунзе.

По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, планировалось превратить улицу Фрунзе в бульвар, открыв еще несколько полос для движения автомобилей. Но от этих планов было решено отказаться.

- Первоначально по улице Фрунзе мы хотели на месте трамвайных путей обустроить еще полосу, сделать улицу четырехполосной. Но мы отказались от этой концепции. Улица Фрунзе должна оставаться пешеходной, а на месте бывших трамвайных путей должны быть пешеходные и веломаршруты.

Подтвердил такие планы и губернатор Антон Алиханов.

- Мы не собираемся улицу Фрунзе превращать в хайвей, - сказал глава области.