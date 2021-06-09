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Фото: Александр КАТЕРУША
Балтийское море у берегов Калининградской области продолжает прогреваться все сильнее и сильнее. Однако происходит это довольно неравномерно. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду, 10 июня 2021 года, температура воды на побережье достигла таких значений:
Янтарный +13,
Светлогорск +16,
Зеленоградск +16,
Балтийск +17,
Пионерский +17,
Рыбачий (Куршская коса) +18.
Самая высокая температура воды на Балтике пока регистрируется у побережья Германии и острова Рюген. По данным Гидрометцентра России, там уже +19 градусов.