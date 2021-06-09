. Фото: Александр КАТЕРУША

Балтийское море у берегов Калининградской области продолжает прогреваться все сильнее и сильнее. Однако происходит это довольно неравномерно. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду, 10 июня 2021 года, температура воды на побережье достигла таких значений:

Янтарный +13,

Светлогорск +16,

Зеленоградск +16,

Балтийск +17,

Пионерский +17,

Рыбачий (Куршская коса) +18.

Самая высокая температура воды на Балтике пока регистрируется у побережья Германии и острова Рюген. По данным Гидрометцентра России, там уже +19 градусов.