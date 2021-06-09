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Лето в городе9 июня 2021 12:14

Температура воды в Балтийском море 9 июня: у Янтарного холоднее, чем на косе

Желающим искупаться стоит внимательнее изучить сводки
Николай Литвинов
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Фото: Александр КАТЕРУША

Балтийское море у берегов Калининградской области продолжает прогреваться все сильнее и сильнее. Однако происходит это довольно неравномерно. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду, 10 июня 2021 года, температура воды на побережье достигла таких значений:

Янтарный +13,

Светлогорск +16,

Зеленоградск +16,

Балтийск +17,

Пионерский +17,

Рыбачий (Куршская коса) +18.

Самая высокая температура воды на Балтике пока регистрируется у побережья Германии и острова Рюген. По данным Гидрометцентра России, там уже +19 градусов.