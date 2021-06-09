Калининградец выпил в супермаркете алкоголь и не стал за него платить

Инцидент случился в сетевом магазине на Ленинском проспекте в Калининграде. Там один из посетителей, зайдя в торговый зал, взял со стеллажа бутылку слабоалкогольного напитка и выпил часть содержимого. Прихватив с собой еще одну бутылку, он хотел незаметно покинуть магазин, не заплатив за товар.

Информацию об этом передали наряду вневедомственной охраны.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, 22-летний мужчина, который пытался скрыться от службы контроля с неоплаченным товаром, был задержан.