Коронавирусом заразились 6 пенсионеров, 3 медика и дети в трех садиках Калининграда

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

-13 неработающих;

- 6 пенсионеров;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 студентов (БФУ имени Канта, КМРК, училище олимпийского резерва, КГТУ);

- 4 сотрудника транспортных предприятий;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 4 воспитанника детских садов (д/с № 2 в Светлогорске, д/с № 52, 27 и 128 в Калининграде);

- 3 медицинских работника;

- 2 работника предприятия сферы ЖКХ;

- ребенок до года.

У 50 новых заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 6 началась пневмония, 12 человек переносят ковид бессимптомно.

Всего по состоянию на 9 июня в нашей области провели 729 861 тест на COVID-19, выявлены 34 084 случая заражения (32 945 человек выздоровели), умерли 533, остаются под медицинским наблюдением 2203 человека.