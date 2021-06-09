Коронавирусом заразились 6 пенсионеров, 3 медика и дети в трех садиках Калининграда

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
-13 неработающих;
- 6 пенсионеров;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 студентов (БФУ имени Канта, КМРК, училище олимпийского резерва, КГТУ);
- 4 сотрудника транспортных предприятий;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 4 воспитанника детских садов (д/с № 2 в Светлогорске, д/с № 52, 27 и 128 в Калининграде);
- 3 медицинских работника;
- 2 работника предприятия сферы ЖКХ;
- ребенок до года.
У 50 новых заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 6 началась пневмония, 12 человек переносят ковид бессимптомно.
Всего по состоянию на 9 июня в нашей области провели 729 861 тест на COVID-19, выявлены 34 084 случая заражения (32 945 человек выздоровели), умерли 533, остаются под медицинским наблюдением 2203 человека.