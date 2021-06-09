«Татнефть» купила калининградского производителя сырья для ПЭТ-бутылок и упаковки

Российский нефтяной гигант «Татнефть» выиграл торги по продаже калининградской группы компаний «Экопэт». Предложенная сумма составила 6,5 млрд рублей.

- Не буду скрывать, мы рады влиться в семью «Татнефти», - сообщил «Business FM Калининград» генеральный директор «Экопэт» Александр Аникеев. - Наш актив достаточно интересный. Он работает по самой современной технологии, которая есть на сегодняшний день в мире. В России таких заводов нет, в мире - всего 14 заводов, работающих по данной технологии.

«Экопэт» является крупнейшим в России и Восточной Европе производителем полимеров. Компания производит полиэтилентерефталат (ПЭТФ) торговой марки Ekopet, предназначенный для выпуска ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также различных изделий технического и бытового назначения.

- Мы планируем встроиться в цепочку нефтехимического комплекса «Татнефти». Вполне возможно, что акционеры захотят построить здесь еще один завод по производству сырья, которое мы везем в настоящее время из Китая, и с логистикой в последнее время есть существенные трудности. Поэтому для нас это новый этап в развитии, - отметил Александр Аникеев.