Три дня передвижные медицинские кабинеты ЦГКБ будут работать на Северной горе

В Калининграде несколько медкомплексов ЦГКБ уже принимают жителей Северной горы. Фото: СОЦСЕТИ

Сразу несколько передвижных медицинских комплексов сегодня, 9 июня, установлены на улице Герцена, 1д, на площадке перед зданием Армянской региональной национально-культурной автономии в Калининграде. Об этом сообщили в Центральной городской клинической больнице.

- В среду и четверг с 10.00 до 18.00 здесь можно сделать прививку от коронавируса, маммографию и флюорографию. А в пятницу, 11 июня, можно будет получить консультации врачей и других специализаций Центральной городской клинической больницы, - прокомментировали в учреждении график работы.

Организаторы уточнили, что прием будут вести гинеколог, гериатр, кардиолог, педиатр, терапевт. Калининградцы смогут сделать УЗИ и ЭКГ, продолжат работу пункт вакцинации, кабинеты маммографии и флюорографии. При себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

- Это первый опыт совместной работы культурной автономии и медиков, - подчеркнули в ЦГКБ.

Напомним, передвижные пункты вакцинации уже принимали пациентов на территориях предприятий, садовых обществ, у торговых центров. И эта работа будет продолжена.