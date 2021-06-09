Трамвай «Корсар» не сможет в Калининграде как следует разогнаться

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На публичной дискуссии, состоявшейся накануне в БФУ имени Канта, калининградские чиновники подтвердили приверженность к возрождению в городе трамвая.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова признала, что готовится запуск маршрута № 3, который будет ходить от Центрального парка в Московский район.

- Пока не принято решение, что делать с трамвайными путями на улице Тельмана, - добавила Дятлова.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что также обсуждается возрождение маршрута № 4, который в лучшие годы ходил от Центрального парка до Южного вокзала. Однако есть проблемы.

- Сейчас мы обсуждаем и четвертый маршрут, там большой массив жителей, но на этом маршруте все пути надо перекладывать. Трамвай не может разогнаться, потому что начинает очень сильно качаться из-за низкого качества трамвайных путей на некоторых участках, - сказал губернатор.

Очевидно, что без реконструкции трамвайных путей запуск новейшего трамвая «Корсар», который планируют закупать власти, будет не сильно эффективен.