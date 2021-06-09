В Калининграде против главы бюро медсоцэкспертизы возбудили уголовное дело

Дело возбудили после проверки, которую региональная прокуратура провела в ФКУ «Главное бюро МСЭ по Калининградской области». В результате в действиях руководителя учреждения выявили факт использования служебных полномочий вопреки интересам службы.

- Проверка установила, что руководитель учреждения знал, что судом было признано незаконным установление инвалидности 32 гражданам. При этом общая сумма незаконно полученных гражданами выплат составила свыше 11 млн рублей, - сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры. - Кроме того, руководитель бюро в нарушение закона скрыл факты незаконного присвоения инвалидности еще 11 гражданам и принял решение о ненаправлении материалов в Пенсионный фонд РФ и органы прокуратуры. Тем самым были скрыты сведения о признаках преступлений по фактам мошенничества при получении выплат. Вместе с тем в отношении ряда граждан, которым была незаконно установлена инвалидность, возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Материалы прокуратуры были направлены в следственные органы, которые провели доследственную проверку. По ее итогам СУ СК России по Калининградской области возбудило в отношении руководителя бюро уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).