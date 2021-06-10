В Пелавском озере утонул 17-летний калининградец

Вечером 9 июня в Калининграде 17-летний парень решил переплыть Пелавское озеро, однако не рассчитал сил и утонул. Трагедия произошла на глазах у его товарища, который поспешил обратиться за помощью. На место происшествия прибыли спасатели МЧС и после двухчасовых поисков извлекли тело погибшего калининградца из воды.

Как сообщили в региональном управлении СКР, по факту гибели несовершеннолетнего следственным отделом по Центральному району Калининграда проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.