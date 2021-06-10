В Калининградской области впервые за два месяца выявили 70 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области выявили 70 новых случаев коронавируса. Таких цифр в ежедневных сводках не было с 22 марта, то есть уже больше двух месяцев. Всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 34 154 человека. Выздоровели за сутки 67 человек, всего - 33 012.

В стране за сутки выявили 11 699 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 832 (15,7%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом выявлено 5 167 949 заразившихся в 85 регионах.