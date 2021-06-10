Обворовать чужой гараж опытному уголовнику помогли двое 9-летних мальчишек

Ранее судимый 25-летний житель поселка Корнево Багратионовского городского округа задумал обворовать гараж односельчанки. Однако на пути уголовника встал хитрый замок на дверях бокса. Отчаявшись вскрыть его отмычкой, упорный злоумышленник решил проникнуть внутрь, разобрав стену. Но проделал в ней лишь дыру, в которую сам, будучи мужиком довольно корпулентным, влезть не мог. Решив, что без подручных не обойтись, вор осмотрелся вокруг и увидел игравших неподалеку ребятишек.

- Он пообещал двум 9-летним мальчикам заплатить по 100 рублей каждому, если помогут вытащить вещи из гаража, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Ребята передали подозреваемому комплект автомобильной резины, 4 диска от автомобиля «Фольксваген», 2 аккумуляторные батареи и еще 20 кг металлолома. Материальный ущерб для владелицы гаража составил 25 000 рублей.

Однако сотрудники угрозыска МО МВД России «Багратионовский» раскрыли преступление и задержали преступника. И теперь рецидивисту придется отвечать не только за кражу, но и по статье УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». И там, и там санкции предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет, но сколько именно виновный получит по совокупности, определит предстоящий суд.